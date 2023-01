AMSS: Na Horgošu i Batrovcima čekanje na izlaz iz Srbije oko pet sati

Putnički automobili na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci čekaju na izlaz iz Srbije po pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na Kelebiji i Šidu na putničkim terminalima čekanje traje oko dva sata, dok za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Do 15. januara granični prelaz Bački Vinogradi radiće od 7.00 do 22.00, a Bajmok od 7.00 do ponoći, podsetio je AMSS.

(Beta)

