Ana Brnabić: Da iskoristimo prednosti četvrte industrijske revolucije

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da su za Srbiju u 21. veku „ministarstva sile“ – ministarstva obrazovanja i kulture i da država treba da iskoristi sve prednosti koje nudi četvrta industrijska revolucija.

„Prošao je 19. vek, prošao je 20. vek. U njima su ministarstva sile, koja su pokazivala koliko je jedna zemlja jaka, bila ministarstva vojske i policije. U 21. veku ministarstva sile su ministarstva obrazovanja i kulture“, kazala je ona na otvaranju skupa „Budućnost izvodjačkih umetnosti u Srbiji – perspektive i izazovi“.

Ona je kazala da Srbija može i treba da iskoristi četvrtu industrijsku revoluciju koja donosi nered (disruption), što za zemlje Zapadne Evrope predstavlja najveće izazove, dok je za Srbiju to najveća prednost.

„Četvrta industrijska revolucija donosi disruption, donosi nerede, donosi sistem u kojem nema poretka. To je njima najveći izazov, to je nama naajveća prednost. Mi smo navikli da žvimo u ‘disruption’, da živimo u društvu u kome nema sistema. Mi se ne plašimo šta će da se desi sutra, jer toliko decenija mi nismo znali šta će da se desi sutra. Ono što je njima najveći izazov, to je naša najveća šansa“, kazala je Ana Brnabić.

Ona je ukazala na značaj digitalizacije kao šanse da Srbija postane konkurentnija, da ostvari svoje prave potencijale, da se ne takmiči po tome koliko smo jeftini, već po tome koliko su ljudi pametni i sposobni i da pokažu kreativnost i stvaralačku energiju.

„Da stvorimo društvo i ekonomiju zasnovane na znanju, kreativnosti i inovacijama, a ne na radno-intenzivnim investicijama koje ne donose puno dodatne vrednosti. To je ono što se u ekonomiji zove: da idemo od investment-driven economy na innovation-driven economy“, kazala je ona i dodala da je jedini način da se brzo podigne standard da talentovani, kreativni ljudi ostanu u Srbiji.

Ona je kazala da se u Srbiji radi na nekim stvarima kako bi se stvorili bolji uslovi za kreativnost.

„U proteklih nekoliko meseci sproveli smo jedno opsežno istraživanje stanja scene u izvodjačkim umetnostima iz čega se mogu izvući važni zaključci o trenutnom stanju i problemima. Nadam se da ćemo i na današnjom konferenciji kroz diskusiju doći do konkretnih predloga rešenja“, kazala je ona.

Dodala je da je ponosna što je na čelu prve Vlade koja je iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope izdvojeno 20 miliona evra za projekte u kulturi.

„20 miliona evra samo za projekte u kulturi da bismo napravili uslove da ljudu u kulturi mogu da rade kao ljudi“, kazala je Ana Brnabić.

Podsetila je da su obnovljeni Narodno pozorište u Beogradu i Muzej savremene umetnosti, dodajući da očekuje da do sredine 2019. godine bude završeno pozorište Bora Stanković u Vranju, Narodno pozorište u Subotici i da se obnovi scena Stupica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

„Mi želimo da svetu predstavimo naše najbolje kreativce i naučnike, a ne sve ono kako smo se predstavljali proteklih decenija“, kazala je ona.

Premijerka je najavila konferenciju „World Minds“, koja će biti organizovana u Beogradu u maju iduće godine.

(Beta)