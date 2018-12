Ana Brnabić: Tekst Medijske strategije do kraja decembra, javna rasprava u januaru

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je obaveštena da će Radna grupa do kraja decembra predati Vladi Srbije tekst Medijske strategije, a da će potom u januaru započeti javna rasprava o tom dokumentu.

„Ovaj dokument će neminovno doneti izvesne promene koje će nekima odgovarati a nekima malo manje. Ali, samo društva koja prihvataju promene idu napred a za to je svakako potrebna i hrabrost“, kazala je Ana Brnabić u Novom Sadu na otvaranju profesionalnog savetovanja o radnoj verziji nove Medijske strategije.

Ona je izrazila zadovoljstvo što se od dijaloga nije odustalo uprkos sporenjima i različitim mišljenjima i kazala da „iskreno“ zahvaljuje novinarskim i medijskim udruženjima na tome.

„Najveći značaj je dijalog i jačanje poverenja. Ukoliko to uspemo, biće to možda i veći rezultat od same Medijske strategije“, kazala je Ana Brnabić.

Dodala je da je cilj da najviši standardi medijskih sloboda i medijske scene budu usaglašeni sa najboljom medjunarodnom praksom i standardima.

„Iako mi se čini da nam mnogi ne veruju, za Vladu Srbije ovo nije tema koja je važna samo i isljučivo zbog našeg evropskog puta. To su vrednosti poštovanja različitosti, uvažavanja različitih mišljenja, profesionalizma i odgovornosti“, kazala je premijerka.

Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio rekao je da je na Srbiji da preko Medijske strategije uspostavi svoje standarde i dodao da je to jedinstvena prilika da se to učini.

On je kazao da je bezbednost novinara ključni preduslov za slobodno informisanje.

(Beta)