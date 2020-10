Analiza: Diskriminacija i govor mržnje obeležje programa nacionalnih televizija u Srbiji

Odsustvo pluralizma medijskog sadržaja, diskriminacija, govor mržnje i grubo kršenje Zakona o elektronskim medijima i podzakonskih akata obeležili su programe televizija u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću od samog usvajanja seta medijskih zakona 2014. godine do danas – ocenjuje se u analizi efekata rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koju je sprovela Fondacija Slavko Ćuruvija.

Navodi se da je od osnivanja 2014. godine do danas, REM izrekao 67 mera pružaocima medijskih usluga, a da su gradjani i organizacije, samo u poslednje tri godine, uputili tom telu 1.030 prijava nezadovoljni elektronskim medijima.

„Sve do septembra 2020. REM nije podneo nijednu krivičnu prijavu protiv pružalaca medijskih usluga zbog diskriminatornog govora, kršenja zaštite maloletnika i govora mržnje u elektronskim medijima, iako to spada u delokrug njegovih nadležnosti i uz evidentno svakodnevno emitovanje takvih sadržaja“, piše u analizi.

Navodi se da je REM do sada izrekao samo jednu meru upozorenja zbog nepoštovanja programskog elaborata – osnove dozvole za emitovanje, i to Radiju NS plus iz Novog Sada, „iako sam REM u svojim izveštajima iz godine u godinu konstatuje dramatično odstupanje od elaborata kod sva četiri pružaoca medijskih usluga sa nacionalnom frekvencijom“.

U analizi je navedeno da, po zaključcima Službe za nadzor REM-a, televizije Pink i Hepi nisu emitovale četiri od pet zakonom predvidjenih obaveznih programskih žanrova u svojim programima.

„Pored toga, Televizija Hepi je i šampion u izrečenim merama u poslednjih šest godina – 20 od ukupno 67 izrečenih, pa se postavlja opravdano pitanje zbog čega ta televizija i dalje ima dozvolu za emitovanje“, piše u analizi.

Dodaje se da je, „za razliku od Televizije Pink koja je u poslednje tri godine platila više miliona dinara na ime sudskih presuda zbog kršenja Zakona o oglašavanju, TV Hepi uspela da izbegne odgovornost i za kršenje tog zakona“.

„Sudski postupci protiv te televizije (Hepi) koji se odnose na Zakon o oglašavanju, po pravilu zastarevaju zbog nepojavljivanja odgovornih lica na ročištima, nakon čega advokati uredno naplaćuju sudske troškove na teret budžeta Srbije“, navela je Fondacija Slavko Ćuruvija.

Ocenili su da je posle izbora novih članova Saveta REM-a početkom ove godine, „a naročito od juna, primetan napredak u transparentnosti rada tog tela i pokušajima da se uredi rad pružalaca medijskih usluga“.

„Kaznena politika je upadljivo stroža: dok je od 2014. do juna 2020. REM izrekao samo jednu meru privremene obustave programa, od juna do septembra ove godine izrečene su čak tri takve mere. U tom periodu Regulator je najavio i sudske postupke protiv pojedinih pružalaca medijskih usluga, kao i usvajanje pravilnika koji treba da reguliše emitovanje rijaliti programa“, piše u analizi.

Navodi se da je u pogledu postupanja u predizbornim procesima, REM 2017. i 2018. godine „faktički prepustio monitoring gledaocima koje je pozvao da prijavljuju uočene nepravilnosti, da bi potom utvrdio da ni u jednom od 68 prijavljenih slučajeva nije došlo do povrede javnog interesa koja bi dovela do pokretanja postupaka izricanja mera“.

(Beta)

