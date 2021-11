Angažovanje dodatnih vozila na linijama 73, 706 i 708 u Beogradu

BEOGRAD – Zbog radova na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosecne pruge Beograd centar-Stara Pazova od 5. do 14. novembra, od sedam do 17 sati i od 19 do pet časova ujutru, biće obustavljen saobraćaj vozova na delu pruge Batajnica-Beograd centar, ukljucujuci i BG voz.

Zbog toga će biti angažovana dodatna vozila na postojećim autobuskim linijama 73 (Novi Beograd /Blok 45/-Batajnica železnicka stanica), 706 (Zeleni venac-Batajnica) i 708 (Zemun polje-Blok 70A), navodi se na sajtu Sekretarijata za javni prevoz.

Foto shutterstock.com/ Daniel Jedzura, ilustracija

(Tanjug)

