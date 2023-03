Apel Svratišta za decu: Potrebna sezonska garderoba

BEOGRAD – Svratište za decu u Beogradu apelovalo je na građane da ako mogu doniraju sezonsku garderobu – odeću i obuću za ecu uzrasta od pet do 15 godina.

Vaspitač u Svratištu za decu Ivana Popović kaže za tanjug da je poslednjih nekoliko meseci primetan rast broja dece koja dolaze u Svratište i da na dnevnom nivou bude 150 dece na obe lokacije u gradu.

„Svratištu u ovom trenutku najviše treba, ono što nam je potrebno tokom cele godine. To su donji veš i čarapice, sezonska garderoba – odeća i obuća i apelujemo da su nam potrebna i sredstva za higijenu i slatkiši“, rekla je Popović.

Ona dodaje da su Svratištu potrebni i volonteri i pozvala zainteresovane da se jave preko sajta Centra za integraciju mladih, popune upitnik za volontiranje i priključe se timu.

„Što se tiče same procedure nije potrebna potvrda sa hemijskog čišćenja, dovoljno je da je to čista garderoba, oprana kod kuće, da je cela i nosiva- da nije pocepana, za uzrast od 5 do 15 godina, ali apelujem da nam je potrebna sezonska garderoba jer nemamo gde da skladištimo zimske i letnje donacije garderobe“, rekla je Popović.

Ona je istakla da se donacije mogu doneti svaki dan između 10 i 18 časova na adresu u Krfskoj 7a, na Zvezdari, kao i u Svratište na Novom Beogradu u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 145.

(Tanjug)

