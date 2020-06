Bakić o poplavama u Beogradu: Vlast infrastruktura ne interesuje zato što je trošak, a ne profit

Arhitekta Dragoljub Bakić izjavio je danas da svake godine dolazi do poplava u Beogradu jer gradska vlast ne radi na kanalizacionoj infrastrukturi koja ne može da izdrži ubrzanu neplansku izgradnju širom grada.

Usled jačih padavina u ponedeljak, delovi Beograda bili su poplavljeni.

„Za sadašnju beogradsku upravu, Beograd je nerešiv grad. Oni jednostavno ne umeju da reše infrastukturne probleme, niti to hoće. To ih ne interesuje zato što je to trošak, a nije prihod kao gradnja. Oni neće da imaju trošak, već samo profit“, kazao je Bakić za agenciju Beta.

Bakić je rekao da gradska vlast ne radi na kapitalnim infrastrukturnim projektima, a to pitanje će opet pasti u drugi plan zbog epidemije i njome izazvanih ekonomskih problema.

„Ponovo će svi ti komunalni problemi biti stavljeni sa strane i davićemo se i dalje na ulicama“, očekuje on.

Bakić je naglasio da niko ne vodi računa o infrastrukturi iako je stara bar 40 godina i da vlast ne sprovodi Generalni urbanistički plan.

„Ne možete da gradite iznad zemlje hiljade kvadrata, a ništa da ne radite ispod zemlje. Generalni urbanistički plan kaže da treba da se gradi u pravcu Avale i Grocke, i tamo da se širi grad – ne mogu svi da stanuju na Vračaru i Bulbulderu“, rekao je Bakić.

Dodao je da voda nema gde i ide na ulice zbog „poludivlje izgradnje, zidanja i betoniranja“, šahtova koji se ne čiste i kanalizacione mreže koja se ne širi.

„Umesto da se gradska vlast posveti infrastrukturi, oni grade ‘gondole’. Zašto je potreban i ko bi pametan gradio Savski trg pored mrtve železničke i autobuske stanice“, upitao je on.

(Beta)

