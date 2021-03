Balaševićev mural u Novom Sadu zgrozio obožavaoce (foto)

Đorđe Balašević napustio nas je iznenada 19. februara, a posle nekoliko gradova bivše Jugoslavije, slavni kantautor je mural dobio i u svom Novom Sadu. Međutim, reakcije na njega vrlo su oštre.

“Pričaće ti o plovidbi, ti što sidro nisu digli…”, ispisani su stihovi “Uspavanke za dečaka”, dirljiv podsetnik na delo Đoleta Balaševića.

Jer, lik baš i nije verno prenet, najblaže rečeno. I da nije kape Panonskog mornara, teško bi ga prepoznali s belom bradom dostojnom Deda Mraza i pogledom bez onog karakterističnog sjaja.

“Otkud Nestorović na Đoletovom muralu?”

“Miša Tumbas s bradom.”

“Mikrofon je pogođen, svaka čast…”

“Pa, kapu je pogodio”.

“Đole Đogani s bradom.”

“Ovo je tako loše, ja ga nikad ne bih prepoznala da nije napisano ko je. Baš, baš loše”.

“Meni je ovo nekako baš bezobrazno, naslikaš Tumbasa i napišeš pored Đorđe Balašević, i evo ja završio. I sad nije ok da neko to prekreči, jer se on potrudio, pa valjda i sam vidi šta je uradio.”

“Baš bezobrazno. Nacrta Vesića sa bradom i hoće da ga podmetne kao Đoleta…”

“Alfred Troter 1940.”

“Ovo ko da je Limanski crtao, oko pola pet ujutro, cirke.”

“Izgleda da je moler namolovo sam sebe. Balaševića sigurno nije.”

“Bruka”, samo su neki od komentara koji su zatrpali fotografije “velelepnog” murala, kako su ga neki najavljivali. Nadamo se da neće biti i poslednji u Novom Sadu posvećen Đoletu, ali možda bi realizaciju treba poveriti nekom drugom.

“Da nije crtao onaj što pravio voštane figure u Jagodini?”, pitao je neko na Tviteru, što je bio povod za osvrt na još jedno “remek delo” street art umetnika Uroša Štrboje, koji je pre nekoliko meseci izazvao brojne kontroverze muralom posvećenim srpskim košarkašima.

Umetnik iz Muzeja voštanih figura u Jagodini je stigao u NS 🙂 pic.twitter.com/3341ENS8TH — Robert Coban (@robert_coban) October 10, 2020

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.