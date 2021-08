Beograd će imati pet fabrika za preradu otpadnih voda

BEOGRAD – U Obrenovcu će se graditi fabrika za preradu otpadnih voda i skoro 98 kilometara sekundarne mreže, a u Lazarevcu dva postrojenja za preradu otpadnih voda i oko 80 kilometara sekundarne mreže, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je to rekao novinarima u Palati Srbija gde je prisustvovao potpisivanju aneksa ugovora za početak projekta „Čista Srbija“ u prvih 16 lokacija širom Srbije gde će se graditi kanalizaciona infrastruktura, među kojima su i beogradske opštine Obrenovac i Lazarevac.

Vesić je rekao da je Beograd lokalna samouprava u kojoj trećina sugrađana nema kanalizaciju.

„Nažalost, i one dve trećine grada gde imamo kanalizaciju, sva ta kanalizacija odlazi u Savu i Dunav. Imamo skoro 100 direktnih izliva u kanalizaciju što znači da svake godine u Savu i Dunav sipamo zapreminu fekalija koja je jednaka zapremini 60.000 olimpijskih bazena“, rekao je Vesić.

Zato je, kaže, bilo veoma važno da se krene sa izgradnjom fabrika za preradu otpadnih voda i sekundarne kanalizacije.

Naveo je da Beograd ima pet nezavisnih kanalizacionih sistema i da je na kraju svakog predviđena po jedna fabrika za preradu otpadnih voda.

„Najveća fabrika biće u Velikom selu, koja će pokrivati oko milion ljudi i čijom ćemo izgradnjom ukinuti 80 odsto svih izliva u Savu i Dunav“, rekao je Vesić.

Podsetio je da se taj projekat radi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i da je vrednost projekta 271 milion evra u prvoj fazi, dok će druga faza koštati izmedu 400 i 600 miliona evra.

Naveo je da će se u Obrenovcu graditi fabrika za preradu otpadnih voda, što je druga fabrika od pomenutih pet, kao i skoro 98 kilometara sekundarne mreže što, dodao je, znači da će kanalizacijom biti pokriven kompletan Obrenovac.

Kada je u pitanju Lazarevac, naveo je da će se graditi dva postrojenja za preradu otpadnih voda kojima će biti pokriveno oko 60.000 stanovnika, kao i oko 80 kilometara sekundarne mreže.

„U narednom periodu nas čeka da potpišemo još pet ugovora iz ovog projekta Ministarstva za kanalizaciju u Sopotu, Kaluđerici, Ostružnici, Međurečju i Mladenovcu“, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će se treća fabrika za preradu otpadnih voda graditi u Ostružnici.

„Kada se sve to završi ostaje nam gradnja još dve takve fabrike, od kojih će jedna biti u Batajnici, čije smo projektovanje završili. Pokušavamo to da rešimo sa Evropskom unijom, ali u svakom slučaju to je velika fabrika kojom ćemo pokriti kompletnu Batajnicu, Plave Horizonte, Altinu, deo Zemuna i kompletan Surčin“, naveo je Vesić.

Dodao da će se fabrika za preradu otpadnih voda graditi i u Grockoj, koja treba da pokrije deo Grocke i deo Zvezdare.

„Na taj način će kompletna teritorija Beograda biti pokrivena kako postrojenjima, tako i kanalizacijom. Ovo je istorijski iskorak. Na kanalizaciji ne može da se uzme mnogo glasova i zato pre nas ovo niko nije radio“, dodao je Vesić.

(Tanjug)

