BEOGRAD – Liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi i litijom, Grad Beograd danas obeležava svoju slavu – Spasovdan.

Obeležavanje gradske slave počeće liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi u 9 sati, nakon čega će uslediti rezanje slavnog kolača, dok će u 18 sati krenuti Spasovdanska litija „Beograd se moli za mir“, koju će predvoditi patrijarh SPC Porfirije.

Domaćin slave ove godine je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je rekao da je čast i obaveza slaviti Spasovdan, jer nema duge tradicije, kao obeležavanje slave grada, koja se sa prekidima obeležava već 619 godina.

Slavska litija će ići preko Slavije, gde će biti čitano Jevanđelje i kratka molitva za mir, a potom kroz Bulevar oslobođenja gde će učesnici litije pevati Himnu Svetom Savi sve do Hrama Svetog Save ispred koga će biti održan prigodan program.

Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdan, jedan je od 10 praznika posvecenih Hristu, a spada u pokretne praznike – uvek pada u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre Duhova.

Kao gradska slava je utvrđen još 1403. godine kada je despot Stefan Lazarević proglasio Beograd srpskom prestonicom i uzeo Spasovdan za gradsku slavu.

Zbog litije, za motorni saobraćaj će u četvrtak od 16 do 20 sati biti zatvorene ulice Admirala Geprata i Dobrinjska, od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, dok će od 17 do 20 sati privremeno biti zatvorene deonice ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Slavija i Bulevara oslobodenja do Hrama Svetog Save.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.