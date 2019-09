Beograd dobija spomenik Vudroa Vilsona

BEOGRAD – Skupština grada je prihvatila inicijativu predsednika Aleksandra Vučića da Beograd dobije spomenik 28. predsedniku SAD Vudrou Vilsonu.

Vučić je inicijativu podneo u svojstvu građanina, a spomenik će biti podignut u okviru Bulevara koji nosi ime nekadašnje američkog predsednika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da će spomenik Vudrou Vilsonu biti simbol srpsko-američkog prijateljstva i podsetio da je Vilson bio prijatelj Srbije ne na rečima, već na delu.

“Ako se neko pita zašto se jednom američkom predsedniku podiže spomenik i to 100 godina nakon završetka Prvog svetskog rata, malo je bilo predsednika koji su bili takvi prijatelji Srbije kao Vudro Vilson i on to nije dokazao samo rečima, već i delom”, rekao je Vesić.

Srbija je, dodao je, imala pomoć od SAD-a u teškim danima kada je bila suočena sa napadom nemačke, austrougarske imperije i bugarske vojske.

Vesić je podsetio da je Vudro Vilson na Beloj kući, pored američke, 1918. godine podigao srpsku zastavu.

“Sramota je što Vilson nije ranije dobio spomenik i zato će ga podići Grad i Vlada Srbije u saradnji sa ambasadom SAD“, rekao je Vesić.

Osim odluke i podizanju spomenika Vudrou Vilsonu, odbornici su usvojili i predlog odluke o podizanju spomenika kojim se odaje počast pripadnicima vojske i policije Republike Srbije koji su učestvovali u borbi na Karauli Košare 1999. godine, kao i predlozi rešenja o obrazovanju odbora za podizanje ova dva spomenika.

Takođe, usvojen je i Predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju odbora za podizanje spomenika srpskim žrtvama stradalim u oružanim sukobima od 1991. godine na prostoru bivše Jugoslavije.

