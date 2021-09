Beograd: Izmene u saobraćaju zbog probe Dana srpskog jedinstva

BEOGRAD – Zbog generalne probe ceremonije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, večeras će doći do promena u radu linija javnog prevoza u Beogradu.

Kako je saopštio gradski Sekratraijat za javni prevoz, u periodu od 17 do 18.20 sati za saobraćaj će biti zatvoreni Studentski trg (od Uzun Mirkove do Vasine), Kneginje Ljubice (od Braće Jugovića do Vasine), Dobračina (od Braće Jugovića do Vasine), Dositejeva (od Braće Jugovića do Vasine), Vasina (od Studentskog trga do Trga republike), Francuska (od Braće Jugovića do Trga republike), Makedonska (od Decanske do Trga republike), Kolarčeva, Terazije, Prizrenska (od Balkanske do Terazija), Trg Nikole Pašića (od Dragoslava Jovanovića do Terazija), Kralja Milana (oba smera), Kneza Miloša (od Glavne pošte do Mostarske petlje – oba smera), Kraljice Natalije (od Dobrinjske do Kneza Miloša), Masarikova (oba smera), Admirala Geprata (od Balkanske do Kneza Miloša), Resavska (od Krunske do Birčaninove – oba smera), Svetozara Markovića (od Mišarske do Nemanjine), Kralja Milutina (od Birčaninove do Kralja Milana), Beogradska (od Njegoševe do Tga Slavija), Makenzijeva (od Prote Mateje do Trga Slavija), Svetog Save (od Kneginje Zorke do Trga Slavija), Bulevar oslobodenja (od Bokeljske petlje do Trga Slavija), Nemanjina (od Trga Slavija do Hajduk Veljkovog venca), Deligradska (od Birčaninove do Nemanjine), Sarajevska (od Višegradske do Hajduk Veljkovog venca), Cara Lazara (od Topličinog venca do Obilihcevog venca).

(Tanjug)

