Beograd: Plate vaspitačica od januarske veće šest odsto

BEOGRAD – Zaposleni u predškolskim ustanovama u prestonici sa drugim delom januarske plate dobiće i dodatno povećanje od šest odsto, najavio je danas beogradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

„Sa drugim delom januarske plate dobiće uvećanje. Mislimo da je to dobar model, oni kvalitetno rade, to je jedan od najodgovornijih poslova. Na ovaj način ih nagrađujemo jer imamo mogućnosti za to, imamo istorijski, razvojni budžet grada“, rekao je Gak gostujući u Dnevniku RTS-a.

(Tanjug)