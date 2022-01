Beograd se kadidovao za domaćina Međunarodne Specijalizovane izložbe EXPO 2027.

BEOGRAD – Ambasada Srbije u Parizu predala je pismo kandidature za domaćina Međunarodne Specijalizovane izložbe u Beogradu – EXPO 2027, koje je potpisala predsednica Vlade Ana Brnabić, saopšteno je danas iz Vlade Srbije.

Predlog je da se Specijalizovana izložba BEOGRAD EXPO 2027/ EXPO BELGRADE 2027 sa temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve “ /“Play for Humanity – Sport and Music for All” održi u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

