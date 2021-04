Beograd u samom vrhu evropskih gradova po mobilnosti

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je Grad Beograd ušao u finale takmičenja u kategoriji za najbolji Plan održive urbane mobilnosti, u okviru takmičenja tokom Evropske nedelje mobilnosti 2020.

„Posebno mi je važno što se Grad Beograd našao u finalu izbora za najbolji Plan održive urbane mobilnosti u Evropi. U finalu su, uz Beograd, španski grad Bilbao i francuski Grenobl. Ovaj francuski grad je dobio status ‘Zelena prestonica Evrope’ za 2023. godinu. Beograd je tako uz ova dva grada ponudio najbolji koncept održive urbane mobilnosti i iskreno se nadam da će naš grad pobediti u finalu. To je dokaz da u domenima ekologije i zaštite životne sredine radimo značajne stvari i taj mozaik se polako slaže“, istakao je Radojičić.

Kako prenosi Beoinfo, on je dodao da je posebno važno to što se Beograd našao rame uz rame sa španskim gradom Bilbaom, budući da je to grad koji prema oceni potrošača Španije ima najbolji sistem javnog prevoza u celoj državi.

Da li će grad pobednik ovog takmičenja biti upravo Beograd saznaće se 19. aprila.

„Plan održive urbane mobilnosti postavlja pešaka na prvo mesto, zatim i bicikliste, javni prevoz, a na poslednjem mestu su privatni automobili. Ovaj koncept važan je iz više aspekta: poboljšava kvalitet vazduha, smanjuje nivo buke i stvara uslove za bolji kvalitet života i zdravlje građana“, naglasio je gradonačelnik.

On je dodao da pored projekta metro, Grad Beograd uporedo radi i na širenju pešačkih i biciklističkih staza i na unapređivanju i modernizaciji javnog gradskog prevoza – kao što je uvođenje rečnog prevoza u Beogradu.

„Trenutno u Beogradu ima oko 100 km biciklističkih staza, a prema Planu održive urbane mobilnosti, cilj je da do 2030. godine izgradimo još 400 kilometara biciklističkih staza. Trenutno se u Beogradu realizuje projekat s kompanijom Simens – do 2023. godine, na 322 raskrsnice u Beogradu će biti postavl?ena pametna svetlosna signalizacija“, rekao je Radojičić.

