Beograđanka u Engleskoj nikada nije radila, a prima britansku penziju

Penzionerki B. R. iz Beograda poslednjih pola godine stiže naknada iz Britanije, iako je tamo boravila turistički kod svog tadašnjeg dečka, a današnjeg supruga.

Penzionerka B. R. koja poslednjih sedam godina prima srpsku penziju iznenadila se kada joj je pre pola godine stiglo pismo iz Engleske u kojem je obaveštavaju da će ubuduće svakog meseca dobijati na ime nadoknade po 39 funti.

Istog dana i njenom suprugu, takođe penzioneru, stiglo je obaveštenje da će njegov priliv iz Engleske biti 98 funti na ime inostrane penzije.

U prvi mah, priča ova penzionerka koja živi u Beogradu, mislili su da je greška, ali kada je stiglo i drugo obaveštenje, u kojem se dodatno navodi da će supružnicima ovaj iznos biti isplaćen i retroaktivno za proteklih godinu dana, shvatila je da je teško da dva puta na istu adresu slično obaveštenje stigne greškom.

„Ne bi bilo nikakvog iznenađenja zbog tog novca da sam ja u Londonu radila. Da sam bila prijavljena po bilo kojem osnovu. Nisam. Naime, boravila sam tamo pola godine kao devojka kod tadašnjeg momka (sadašnjeg supruga) i njegovih roditelja. Otac mu je u to vreme bio diplomata u ambasadi u Londonu“, priča ona.

Nije, ističe, u tom času bila ni venčana, niti se tamo udala za tadašnjeg dečka. Dakle, nosila je svoje devojačko prezime. On je za to vreme radio neke računovodstvene poslove i za to su mu uplaćivani doprinosi, nakon čega su se zajedno vratili iz Londona i nikada više nisu ponovo otišli, čak ni turistički, piše „Politika“.

„Sada, skoro 40 godina od tada, ja dobijam obaveštenje o novcu iz Engleske, a da nisam imala ni dan radnog staža niti bilo šta slično. Zbog toga mi je sve ovo i čudno. Činjenica je da je suprug kada je podnosio zahtev za penziju u Srbiji prijavio da ima i neki staž u Engleskoj. To je bilo pre dve godine. Prijavio je tada da sam i ja boravila s njim u Londonu“, kaže ona, i dodaje da je suprug do sada dobio oko 330 funti i njemu inostrana penzija stiže na tri meseca, a njoj svakog meseca.

„U početku nisam znala ni da li smem da podižem ovaj novac bojeći se da će se utvrditi da je greškom uplaćen na moj račun. Inače, uredno sam dobila obaveštenje iz banke da imam deviznu uplatu od 39 funti. Bojim se i dalje da je greška i da ću morati ovaj novac kad-tad da vratim. Moja srpska penzija iznosi 29.560 dinara. A muž, kao umetnik, ima još manja primanja. Za sada čekamo odgovor iz Londona da vidimo da li i ja zaista imam pravo na ovaj novac i ne podižem do tada pare iz banke“, priča ova penzionerka.

„Logikom stvari moj suprug i ima osnova da prima ovaj deo engleske penzije za vreme za koje je tamo radio. Njegov otac je za života primao i srpsku i inostranu penziju, koju je kasnije nasledila njegova majka, ali posle njene smrti niko više ne dobija ništa iz Engleske“, kaže sagovornica.

Upitani da li Srbija ima konvenciju o socijalnom osiguranju s Engleskom i da li ovakva mogućnost postoji, iz Fonda PIO „Politici“ su priznali da ovakav slučaj nisu imali.

U PIO odgovaraju da konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne narodne republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske obuhvata prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja. Primenom zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja utvrđuje se pravo na starosnu penziju, pravo na invalidsku penziju i pravo na porodičnu penziju.

U vezi sa konkretnim slučajem penzionerke koja navodi da je dobila obaveštenje iz Engleske za deo inostrane penzije, iako nije radila već samo boravila u toj zemlji, nije moguće, na osnovu samo te činjenice, dati bilo kakvu informaciju. Ne može se sa sigurnošću utvrditi o kakvom je novčanom davanju reč, odnosno da li se to davanje odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koja su obuhvaćena konvencijom, ili neka druga.

Stoga ovu čitateljku upućuju da se obrati Fondu PIO – Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima, gde na osnovu svih dokaza koje priloži može dobiti odgovarajuću pravnu pomoć.

