BEOGRAD – U subotu, 15. decembra u beogradskom „Marsh Open Space-u“ biće organizovana akcija udomljavanja nezbrinutih životinja, pod nazivom „We are better with pets“, u organizaciji JKP „Veterina Beograd“ i Purina.

Ovo će biti i prilika da posetioci i učesnici ove akcije pošalju poruku o odgovornom vlasništvu i humanosti udomljavanja životinja, koja je naročito aktuelna u hladnim danima koji su pred nama.

(Tanjug)