Beogradske elektrane: Bez grejanja pojedini delovi grada

BEOGRAD – Zbog popravke kvara na delu toplovoda u ulici Desanke Maksimović, danas od 11 časova prekinuta je isporuka pojedinim korisnicima koji se nalaze na grejnom području toplane „Dunav“.

Kako su saopštile JKP „Beogradske elektrane“, bez grejanja će biti potrošači koji se nalaze u Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske), kao i korisnici u ulicama Kralja Milana i Masarikova.

Takođe, zbog neodložne popravke kvara na delu toplovoda u Bulevaru Mihaila Pupina, na grejnom području toplane „Novi Beograd“, danas od 14 časova je prekinuta isporuka toplotne energije korisnicima u Bulevaru Mihaila Pupina od broja 117 do broja 163, Bulevaru umetnosti od broja 1 do broja 9, Bulevaru Zorana Đinđića 72, 74 i 76 i Španskih boraca od broja 2 do broja 12.

Očekuje se da će isporuka navedenim korisnicima biti nastavljena najkasnije sutra u jutarnjim časovima, dodaje se u saopštenju.

