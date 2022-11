Besplatni pregledi u zdravstvenom zavodu Zeleznica Srbije

BEOGRAD – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, zajedno sa Gradskom opštinom Savski venac, organizuje danas besplatne preventivne zdravstvene preglede u cilju pravovremenog lečenja i očuvanja zdravlja, izjavio je za Tanjug direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“ Vlado Batnožić.

Građani će moći da obave besplatni pregled fizijatra sa indikovanom šokvejv (shockwave) terapijom, kao i stomatološki pregled.

Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“ je rekao da će pregledi biti organizovani sutra od 7 do 14 časova za građane Savskog venca.

„U Zavodu će građani Savskog venca moći da dobiju pregled fizijatra sa indikovanom shockwave terapijom koja se koristi kod lečenja upale ahilove tetive, kalcifikata u mišićima, bola u ramenu, petnog trna, artroze kolena. Šok talas izaziva raspad depoa kalcijuma i dovodi do bolje vaskularizacije tretiranog tkiva“, rekao je Batnožić.

On je precizirao da se pregled stomatologa odnosi na uslugu uklanjanja kamenca.

Napomenuo je da je potrebno da se pregledi zakažu na broj telefona 011/3611-581 u periodu od 7 do 14 časova, a obavljaju se na adresi Savska 23, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“.

(Tanjug)

