Besplatni program Stari grad misli na tebe

BEOGRAD – Počele su prijave za novi, četvrti ciklus besplatnih aktivnosti u okviru programa „Stari grad misli na tebe”.

Prijave traju do 17. marta, a podnose se u Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad.

“Kao što smo i obećali, nastavljamo sa pažljivo pripremljenim programima koje je do sada pohađalo preko 900 mališana sa teritorije naše opštine. Brojne edukativne i kreativne radionice, škole jezika i različiti sportski programi samo su deo ovogodišnjeg osmišljenog programa za naše sugrađane”, rekao je za Tanjug član Veća GO Stari grad Neđa Jovanović.

Naveo je da pravo na učešće u besplatnim programima imaju deca sa teritorije opštine, kao i ona koja pohađaju predškolsku ili školsku ustanovu na teritoriji Starog grada.

„Isključivo roditelji mogu prijaviti svoju decu u Uslužnom centru opštine Stari grad uz Starogradsku karticu”, rekao je Jovanović.

Dodao je da je, prilikom prijave, ako dete nema prebivalište na teritoriji opštine Stari grad, neophodno dostaviti na uvid đačku knjižicu ili potvrdu da dete pohađa predškolsku ustanovu koja se nalazi na opštini Stari grad.

„Za decu sa prebivalištem na Starom gradu potrebno je doneti zdravstvenu ili đačku knjižicu deteta na uvid”, naveo je Jovanović.

Prfema njegovim rečima, predškolci će biti u prilici da pohađaju školu plivanja, kreativne igre, radionice pevanja, crtanja i fotografije.

Za osnovce su pripremljene škole plivanja, boksa, kajaka, šaha, tenisa, slikanja, glume i kursevi stranih jezika.

Prijave traju do 17. marta i obavljaju se u Uslužnom centru opštine Stari grad radnim danima od 8 do 20 časova i vikendom od 10 do 14 časova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.