„Bespomoćni smo“: Krizni štab o splavovima i klubovima

Medicinski deo Kriznog štaba je doneo preporuke, vlada usvojila, ali ograničeni smo zakonskim okvirima, izjavila je uz konstataciju „bespomoćni smo“ članica Kriznog štaba dr Darija Kisić Tepavčević, na pitanje o kršenju mera u klubovima i na splavovima.

Upitana ko toleriše i dozvoljava rad klubova posle 23 sata, Kisić je odgovorila:

„To je bilo i moje pitanje više puta, ali tada nije bilo omoguće zakonske osnove za sprovođenje takve vrste mera i zato smo i promenili određene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti“.

Na konstataciju novinara da, primera radi, noći od Bloka 45, sve do Gardoša, klubovi rade i posle 22 sata i da svi zatvaraju oči pred tim, Kisić je rekla da je potpuno u pravu, i da, koliko god to možda i bilo ljudski, svi moramo da utučemo da se to smanji i da prestane.

„Medicinski deo Kriznog štaba je doneo preporuke, podržan od svih članova, to je usvojeno na vladi, sa osećajem bespomoćnosti, jer to ne može da se implementira do kraja, jer smo limitirani različitim zakonskim okvirima“, rekla je Kisić.

Ona je dodala da će sada zakon predvideti veće nadležnosti i mogućnosti da ljudi koji kontinuirano krše mere budu i kažnjeni, ali je ponovila da pojedinačne sankcije ne mogu toliko značajno da pomognu, kao svest da je odlazak na takva mesta opasnost po zdravlje.

„Svest da je to opasnost, da možemo virus da donesemo kući, roditeljima, starijima, da se odlučimo da ne odemo na takvo mesto. Ne zato što će neko da nas kazni, nego da svesno odlučimo da tamo ne odemo, to je jedino ispravno“, rekla je Kisić.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.