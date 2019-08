Beti Đorđević zatvorila Voždovačke letnje večeri

BEOGRAD – Džez pevačica Beti Đorđević očarala je ponovo sinoć glasom i energijom brojnu publiku u Šumicama u završnici Voždovačkih letnjih večeri, započetih 19. jula.

„Bela žena sa glasom crnkinje“, kako su je zvali, koncert je počela numerom „I am in mood for love“, a potom su se ređali planetrano poznati evergrin šlageri i odabrane soul i džez numere koje su joj velika ljubav. Bile su tu i kompozicije iz njenog ličnog repertoara poput one „Počnimo ljubav iz početka“.

Pred početak koncerta Đorđević je rekla za Tanjug i da je publika može videti i čuti već 25. avgusta na Kalemegdanu, na velikom koncertu povodom 95 godina Radio Beograda.

Tokom Voždovačkih letnjih večeri, manifestacije koja je svojevrsni kulturno-zabavni program za sve generacije, publika je mogla između ostalih da čuje i književnika Matiju Bećkovića, ali osnivača Riblje čorbe Boru Đordevića, koji je sinoć održao književno veče.

Za najmlađe organizovane su brojne predstave kao što su „Kapetan Džon Piplfoks“ ili „Tri praseta“, a zabavljao ih je i Peđolino.

Profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Rastko Ćirić za Voždovčane i njihove goste izvodio je najveće hitove Bitlsa.

Organizatori manifestacije obnovljene 2011, nakon 25 godina pauze, su Gradska opština Voždovac, Voždovacki centar „Šumice“ i Udruženje „Lenon“.

