Bez muzike u baštama nakon 22 sata

BEOGRAD – Ugostiteljski objekti na teritoriji grada Beograda ubuduće posle 22 sata radnim danom i posle 23 sata petkom i subotom neće moći da emituju muziku u baštama, odnosno neće biti dozvoljeno da se muzika iz ugostiteljskih objekata čuje u baštama.

To su danas odlučili odbornici Skupštine grada Beograda, usvajanjem izmena i dopuna odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji prestonice.

„Kako je buka iz ugostiteljskih objekata jedan od najčešćih problema sa kojima se kao Gradska uprava suočavamo, jedan od najčešćih razloga zašto nam građani pišu, Skupština grada Beograda danas je usvojila moj predlog da se konačno reši problem buke u prestonici“, rekao je Vesić.

Dodao je da će se na ovaj način obezbediti mir za sve građane, a istovremeno omogućiti ugostiteljima da rade.

“Ova odluka se ne odnosi na Skadarliju, Adu Ciganliju i priobalje duž vodotokova prvog reda Save i Dunava, jer ćemo problem buke iz ugostiteljskih objekata koji se tu nalaze rešiti na drugi način, odnosno donošenjem Zakona o buci kada će svi morati da sprovedu tehničke mere zaštite od buke kako bi mogli da rade normalno, a sa druge strane, ne bi uznemiravali građane“, rekao je Vesić.

Što se tiče ostalih ugostiteljskih objekata u Beogradu, naveo je da će se od šestog ili sedmog septembra, kada bude stupila na snagu odluka koja je danas usvojena, rigorozno kontrolisati njena primena.

Inače, za kršenje ove odluke propisane su najviše moguće kazne i to 150.000 dinara za pravna lica, 25.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 75.000 dinara za preduzetnika.

„Želimo da obezbedimo da se u našem gradu zna red. Za više do 95 odsto ugostitelja ništa se neće promeniti u njihovom radu jer najveći broj njih poštuje sva pravila, ali nažalost, prema našoj proceni ima oko pet odsto ugostitelja koji prave haos u gradu, postavljaju zvučnike i iz svojih objekata puštaju muziku neprimerene jačine i to traje duboko u noć“, poručio je Vesić.

Dodao je da to posebno rade oni koji se nalaze pored stambenih zgrada, za koje ne važi odluka da u stambenim zgradama može da se radi radnim danom do ponoći, a vikendom do jedan sat iza ponoći.

„Na ovaj način ćemo uvesti red. Kao što smo uveli red u bahato parkiranje, uvođenjem sistema ‘Oko sokolovo’, sada ćemo uvesti red i kada je u pitanju buka jer želimo da ugostitelji rade i da se ljudi provode u njihovim objektima, ali sa druge strane moraju da vode racuna o tome da svi građani Beograda imaju posle određenog vremena tokom dana pravo na svoj mir“, istakao je Vesić.

(Tanjug)

