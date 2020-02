Bez vode danas delovi Voždovca, Rakovice i Novog Beograda

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, građani dela Voždovca, Rakovice i Novog Beograda danas neće imati vodu.

U periodu od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači na parnoj strani Ulice vojvode Stepe, u delu od Nikšićke do Kapetana Zavišića.

U istom periodu vodu neće imati ni potrošači u Bulevaru oslobođenja (od Bose Milićević do Kapetana Zavišića), u Kapetana Zavišića i Nikšićkoj (od Vojvode Stepe do Jove Ilića), Bilećkoj (od Bose Milićević do Kapetana Zavišića) i potrošači u ulicama Bose Milićević i Mite Cenića, navodi se na sajtu Gradske uprave.

Na opštini Rakovica će sutra, od 8 do 22 sata, bez vode ostati potrošači u ulicama Pilota Mihajla Petrovića 14-32, Godominskoj, Milice Srpkinje, Snežane Hrepevnik, Mile Dimić, Rujica, Starca Milije, Dr Milivoja Petrovića, Crnojevića, Guslarskoj, Kosmajskog odreda, Kakanjskoj, Vodice i Kraljice Jelene.

U periodu od 8 do 16 sati na opštini Novi Beograd sutra neće imati vodu potrošači u ulici Jurija Gagarina od broja 40 do 50 i Dr Ivana Ribara od broja 49 do 61, 63-73 i 75-87.

Potrošačima u ovim delovima grada se apeluje da pripreme neophodne zalihe vode, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

(Tanjug)