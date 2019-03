Bezočno: oskrnavljen spomenik patrijarhu Pavlu (foto, video)

Dok je bio živ, govorili smo: Ni boljeg patrijarha, ni goreg naroda.

Posthumno je najbolji među nama, patrijarh Pavle, dobio spomenik kakav mu ne dolikuje, no oprostio bi on to, rekavši: „Oprosti im, Bože, ne znaju šta čine.“

Kao da ni nedoličan spomenik nije bio dovoljan…

Feministkinje su na spomenik bestidno okačile ljubičastu kecelju s natpisom koji podržava, brani abortus, aludirajući na protivljenje patrijarha Pavla čedomorstvu…

Ovo se zove kontraproduktivno izdrkavanje feministkinja!

Patrijarh je ranije kritikovao izvršenje abortusa i pozvao vernike da pokažu nelicemernu ljubav jedni prema drugima i prema svim ljudima tako što će svako da pobedi sebe, da prevaziđe sopstvenu sebičnost, izađe iz sopstvenog interesa u žrtveno, nesebično.

OBAVEZNO POGLEDAJTE I NEKA VAS BUDE STID! Ovo se zove postovanje!

OBAVEZNO POGLEDAJTE I NEKA VAS BUDE STID! Ovo se zove postovanje!

Onaj spomenik Njegovoj svetosti arhiepiskopu peckom,mitropolitu beogradsko-karlovackim i patrijarhu srpskom Gospodinu Pavlu,je sramotan!

„Najveći previd činimo u vezi sa čedomorstvom, jer nećemo da priznamo da je to greh ubistva deteta, motivisan sebičnošću nedostojnih roditelja. To je najgnusnije ubistvo, odbijanje blagoslova Božjeg i uskraćivanje prava na život novoj ličnosti. Još nerodjeno dete nije bezimeni zametak, fetus, to je čovek – duša živa“, govorio je.

Spomenik Patrijarhu Pavlu u Leposaviću vs spomenik Patrijarhu Pavlu u Beogradu

„Znamo da će neki samozvani zaštitnici opet reći kako Crkva uskraćuje ljudska prava i slobodu, ali neka znaju da mi opominjemo iz ljubavi, bez omalovažavanja! A njima Bog blagi neka oprosti greh i neka ih prizove u zajednicu ljubavi“, rekao je ranije patrijarh Pavle.

Novi spomenik patrijarhu Pavlu izgleda kao spomenik neznanom pijancu pred nekim dragstorom.

Sad treba nekako ispraviti ovu brljotinu i staviti tablu pored njega na kojoj će pisati:

Pavle, oprosti. pic.twitter.com/srQIwe4eyf — Igor Čobanović (@DaZivimSan) November 15, 2018

On je podsećao i da je u Srbiji godišnje broj umrlih veći od broja rodjenih za 25.000 i izrazio nadu da će ti podaci pokrenuti mnoge na odgovorno razmišljanje i još bolje činjenje.