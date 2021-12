BG dobija rečni prevoz, 11 brodova na dve linije

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da Beograd uvodi sistem javnog linijskog rečnog prevoza, koji će na dve linije imati 11 brodova, i precizirao da je procenjena vrednost projekta 395,7 miliona evra bez PDV-a.

„Beograđani će nakon raspisivanja međunarodnog tendera za linijski rečni prevoz, a prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, dobiti mogućnost da koriste rečni prevoz kao sistem javnog linijskog prevoza“, rekao je Radojičić.

U prvoj fazi predviđene su dve linije – prva je „Crvena linija“ od Bloka 45 do Sportsko-rekreativnog centra „Milan Gale Muškatirović“, a druga „Plava linija“ od Zemuna do Ade Huje, rekao je on.

Rečni prevoz će, kako je dodao, znatno olakšati kretanje kroz grad, naročito stanovnicima koji žive na obalama Save i Dunava, gde će biti postavljena stajališta javnog linijskog rečnog prevoza.

Podsetio je da je na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojen Predlog projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti javnog linijskog rečnog prevoza putnika na akvatoriji grada Beograda, čime se Beograd pridružuje evropskim gradovima koji su u punom kapacitetu iskoristili potencijal reka na čijim obalama leže.

Gradonačelnik je kazao da će uvođenje rečnog javnog linijskog prevoza u gradu koji ima više od 100 kilometara obala, doprineti ostvarivanju strateških ciljeva Grada, a to je uvažavanje „zelene hijerarhije“ i uvođenje ekološki prihvatljivijih vidova prevoza koji će smanjiti saobraćajne gužve u centru grada, te uticati na poboljšanje kvaliteta vazduha.

„Građani će istu karticu za prevoz moći da koriste u autobusima, tramvajima, trolejbusima, a uskoro i na brodovima“, rekao je gradonačelnik.

Gradski Sekretarijat za javni prevoz i Sekretarijat za privredu pripremili su projekat javno-privatnog partnerstva rečnog prevoza na teritoriji grada Beograda i dostavili ga vladinoj Komisiji za javno-privatno partnerstvo, koja je dala pozitivno mišljenje, rekao je Radojičić.

Predloženi rok trajanja javno-privatnog partnerstva je 30 godina.

Privatni partner je u obavezi da pusti u rad 11 putničkih brodova, da izgradi marinu i depo za prihvat i njihovo održavanje i servisiranje, a Grad Beograd treba da obezbedi lokacije sa pripadajućom infrastrukturom.

Nakon „Beograda na vodi“, tim projektom nastavljamo viziju i strateško opredeljenje da Beograd spustimo na reke i iskoristimo njihov pun potencijal, naveo je gradonačelnik srpske prestonice.

(Tanjug)

