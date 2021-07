BG: Izmene u javnom prevozu zbog radova u Braće Jerković

BEOGRAD – Zbog radova na redovnom održavanju u Ulici braće Jerković, na delu od pijace do zone raskrsnice sa Ulicom Piva Karamatijevića, od 16. jula do 31. avgusta doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Ulica braće Jerković biće potpuno zatvorena tokom izvođenja radova, pa će vozila sa linija 18 i ADA 3 u oba smera saobraćati trasom Braće Jerković – Kružni put Voždovac – Bulevar Peka Dapčevića – Darvinova – Kumodraška i dalje redovnom trasom, objavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Dodaje se da će na linijama 25 i 25P vozila u oba smera saobraćati Bulevarom Peka Dapčevića, Darvinovom, Kumodraškom ulicom i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

(Tanjug)

