BG: Otklanjanje kvara u Ulici kralja Milana oko 16 sati

BEOGRAD – U beogradskoj Ulici kralja Milana kod broja 13 rano jutros je došlo do pucanja vodovodne cevi profila 300 mm.

Brzom reakcijom dežurnih ekipa, zaustavljeno je isticanje vode i smanjena je eventualna šteta. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, a prenosi gradski Sekretarijat za informisanje.

Očekivano vreme završetka radova je danas oko 16 sati.

Do tada će bez vode biti potrošači u ulicama Kralja Milana, od Svetozara Markovića do Dragoslava Jovanovića, Terazije, od Dragoslava Jovanovića do Prizrenske, Dečanskoj, kao i na Trgu Nikole Pašića.

Stanovnici okolnih ulica osetiće umanjen pritisak.

(Tanjug)

