BG: Pojedine linije skraćene ili preusmerene

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Bepogarad Goran Vesić saopštio je da su zbog snežnih padavina danas neke linije gradskog prevoza skraćene ili preusmerene.

Očekuje se brza normalizacija sobraćaja, napisao je Vesić na svom fejsbuk nalogu.

Linija broj 18 (Medaković-Zemun/Bačka) je od 05:25 do 07:30 sati zbog zastoja u okretnici Medaković bila kraćena do terminusa Braće Jerković. Sada radi i vraćena je na staru trasu.

Linija 65 (Zvezdara-Bežanijska kosa) od 07:16 sati zbog zastoja u ulici Ljubice Luković radi na relaciji Omladinski stadion-Bežanijska kosa

Linija 89 (Vidikovac-Novi Beograd Blok 72) je od 07:15 sati zbog zastoja u ulici Spasovdanska preusmerena ulicom Ace Joksimovića.

Linija 507 (Kneževac-Rušanj) od 07:17 sati zbog zastoja u ulici Ilije Milićevića skraćena je do ulice Oslobođenja.

Linije 504 (Vidikovac-Resnik) i 47 (Birčaninova-Železnička stanica Resnik) od 07:20 sati zbog zaglavl?enog putničkog vozila u ulici Slavka Mil?kovića saobraćaju Ulicom 13. Oktobra.

Linija 77 (Zvezdara-Bežanijska kosa) od 07:25 sati preusmerena jw zbog zastoja u okretnici.

Kada je reč o prigradskim linijama linija 4163 Ml – Koraćica od 5.30 sati ne svraća u zaseok Petkać, gde nikada ne saobraća kada pada sneg.

Linija 978 OB – Vukićevica u 5.00 sati skraćena je do Orašca, linija 934 OB – Bal?evac, skraćena je do doma, a linija 953 OB – Pol?ane skraćena je do Brgula.

Kružna linija 467 Vrčin – Kamendol, za vreme snežnih padavina od Pudaraca ne ide nikada prekim putem do Begal?ice već se istim putem vraća preko Brestovika.

Linija 860 B saobraća Obrenovačkim putem, a linija 860 G ne ide do Grabovca.

(Tanjug)

