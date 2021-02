BG: Produženo radno vreme dnevnih centara za beskućnike

BEOGRAD – Zbog hladnog vremena i najavljenih niskih temperatura, dnevni centri za beskućnike u Beogradu od danas rade sat vremena duže, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Dnevni centar u Solunskoj 14 (Stari grad) radiće od 12 do 15 časova, Dnevni centar u Jabučkoj ulici od 10 do 13 sati, a Dnevni centar u Sazonovoj 119 na Vračaru od 10 do 13 časova.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je navela da je, s obziroma na to da je prosečno zadržavanje korisnika u centrima oko sat vremena, u saradnji sa Crvenim krstom odlučeno da se rad dnevnih centara produži na tri sata. zbog pogoršanih vremenskih prilika

Stanisavljević je naglasila da će prihvatni centri biti otvoreni i za vreme državnih praznika i da će u ponedeljak biti dežuran Dnevni centar na Vračaru, a u utorak Dnevni centar na Paliluli.

„Svako lice koje se iz različitih razloga zatekne na ulici u stanju hitne socijalne potrebe biće adekvatno zbrinuto, biće mu obezbeđen smeštaj, hrana, odeća i odgovarajuća nega. Nikoga nećemo ostaviti na ulici“, podvukla je Stanisavljević.

Dodala je da oko 50 korisnika na dnevnom nivou koristi usluge dnevnih centara koje je od otvaranja posetio ukupno 1271 korisnik.

Stanisavljević je apelovala da se Gradskom centru za socijalni rad, Komunalnoj miliciji ili Hitnoj pomoći jave svi koji, kako kaže, imaju informacije o licima kojima je potrebna pomoć socijalnih ustanova ili im je neophodno zbrinjavanje i sklanjanje sa ulice.

„Svi zajedno moramo da pomognemo onima kojima je naša podrška najpotrebnija“, navela je Stanisavljević.

(Tanjug)

