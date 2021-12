BG: Zbog snega izmenjen rezim pojedinih linija javnog prevoza

BEOGRAD – U Beogradu je zbog jakog snega izmenjen režim rada pojedinih linija javnog prevoza.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je na Fejsbuku da, prema podacima u 11.30, sati linija 65 (Zvezdara/Bežanijska kosa) zbog zastoja na terminusu Zvezdara radi na relaciji Omladinski stadion -Bežanijska kosa.

Linija 89 (Vidikovac/Novi Beograd Blok 72) zbog zastoja u ulici Spasovdanska preusmerena je Ulicom Ace Joksimovića.

Linija 507 (Kneževac/Rušanj) zbog zastoja u ulici Ilije Milićevića skraćena je do ulice Oslobođenja.

Linije 47, 50, 54, 94, 59 zbog snežnih nanosa u ulici Borska (Mil?akovac) bile su u blokadi do 11.30 sati, kada je ulica rasčšćena.

Linija 409 je zbog snežnih nanosa u Ulici Olimpijska (Jajinci) linija preusmerena Bulevar oslobođenja

Linije 42, 59 i 78 zbog snežnih nanosa u Ulici Ljutice Bogdana preusmerene su Bulevarom oslobođenja.

Linija 26L (Medaković 3/Vojvode Vlahovića) zbog snežnih nanosa u nasel?u Vojvode Vlahovića radi na relaciji Medaković-Braće Jerković.

Linija 39 (Birčaninova/Kumodraž) zbog snežnih nanosa u ulici Gunjak saobraća ulicom Vojvode Stepe.

Linija 308 (Šumice/Veliki Mokri lug) zbog snežnih nanosa u Vizantijskoj ulici skraćena je do stare okretnice, a linija 35 (Novi Beograd, Blok 20/Lešće grobl?e) zbog snežnih nanosa na Slanačkom putu skraćena je do Rospi ćuprije.

Linija 403 (Voždovac/Zuce) zbog snežnih nanosa na terminusu Zuce linija skraćena je do centra mesta Zuce, a 407L (Bela reka/Trebež) zbog snežnih nanosa u ulici Stara lipovica skraćena je do ulice 29. Novembra.

Linija 34 (Topčidersko brdo-Pere Velimirovića) zbog snežnih nanosa u ulici Baje Pivl?anina radi skraćeno do Belog dvora, a linije 58, 88 i 512 preusmerene su zbog zastoja u Vodovodskoj, pošto je palo drvo.

Linija 66 (Vukov spomenik -Naučnotehnološki park/Zvezdara) zbog snega u Vel?ka Dugoševića skraćena je do Severnog bulevara, a linije 25, 25p, 26 zbog zastoja u Todora Dukina koji je nastao zbog zaglavl?enih putničkih vozila preusmerene su Kruševačkom i Ulicom Gospodara Vučića.

Linija 91 (Beograd na vodi-Ostružnica/Novo nasel?e) zbog snežnih nanosa na terminusu Ostružnica/Novo nasel?e radi na relaciji Beograd na vodi-Česma/Ostružnica, a linija 33 (Pančevački most – Kumodraž) radi skraćeno na relaciji Železnička stanica Pančevački most-Kumodraž Stepina kuća.

Kada je reč o prigradskim linijama, linije koje saobraćaju autoputem ka Mladenovcu, Vrčinu i ostalim nasel?ima u ovom pravcu ne svraćaju na stajalište kod petl?e Tranšped zbog vozila sa linije 461 Šumice – Vrčin koje se zaglavio se na Tranšspedu. Poslat je kamion da izvuče autobus.

Linija 4163 Mladenovac – Koracica od 5.30 sati ne svraća u zaseok Petkać, uvek kada pada sneg.

Kada je reč o linijama ka Obrenovcu, linija 978 Obrenovac- Vukićevica od 5.00 sati skraćena je do Orašca, linija 934 OB – Bal?evac do Doma, a linija 953 Obrenovac – Pol?ane skraćena je do Brgula. Linija 958 (Obrenovac – Trstenica) skraćena je do Piromana.

Kružna linija 467 Vrčin – Kamendol, za vreme snežnih padavina od Pudaraca ne ide prekim putem do Begal?ice već se istim putem vraća preko Brestovika.

Linija 461 Šumice – Vrčin (Ramnice) skraćena je do centra Vrčina.

Linija 4433 Sopot – Guberevac od 6.00 sati skraćena je do Baba, a linija 7235 (Barajevo – Obrenovac) od 7.30 sati zaustavl?ena jer je u Jasenku pala bandera na put.

Linija 860 D ide preko Baljevca jer nije prohodno, a inija 860 G ne ide do Grabovca donji kraj jer autobus ne može da se popne putem do vrha brda.

Linija 860 V Baljevac ide skaraćeno do Draževca, linija 860 B ide do stare okretnice i nazad skraćeno, linija 860 VP ide skraćeno do Belog Pol?a V.Pol?e, a linija 860 D ide preko Vranića.

Linija 173b (Prkosava -Baroševac) u 7.00 skraćena do Rudovaca zbog snega na putu,a linija 162a (Lazarevac – Bistrica Kruševica) saobraća preko Zeoka zbog prekida puta u Bistrici, gde je palo drvo.

(Tanjug)

