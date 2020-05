BGD: Pojedini potrošači bez vode danas i sutra zbog radova

BEOGRAD – Pojedini potrošaci na teritoriji beogradskih opšstina Palilula, Stari grad i Savski venac ostaće danas i sutra bez vode, zbog prevezivanja kućnih priključaka na novu vodovodnu mrežu, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Na Starom gradu danas od sedam sati do 20 časova bez vode će biti potrošaÄŤi u Skenderbegovoj (od DubrovaÄŤke do Kneginje Ljubice), Cara Dušana (od DubrovaÄŤke do Kneginje Ljubice), Kapetan Mišinoj (od Dunavske do Cara Dušana), Visokog Stevana (od Kapetan Mišine do DubrovaÄŤke) i okolne ulice.

(Tanjug)