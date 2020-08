BG:Prodavnice do 23, ugostiteljski objekti do 01 iza ponoći

BEOGRAD – Od večeras prodavnice u glavnom gradu mogu da rade do 23 časa, a ugostitelji do 1 sat iza ponoći, pod uslovom da imaju baštu, dok noćni klubovi i objekti koji nemaju baštu ostaju i dalje zatvoreni od 9 uveče do 6 narednog jutra.

Prema izmenjenoj Naredbi o zabrani okupljanja koja je stupila na snagu, organizovano okupljanje na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom dozvoljeno je samo ako se okuplja najviše 30 osoba, uz obavezu da rastlojanje među njima mora da bude metar i po.

(Tanjug)

