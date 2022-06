Biljana Srbljanović za Tanjug: Seksualno uznemiravanje prijaviti fakultetu

Profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Biljana Srbljanović govorila je za Tanjugo slučaju uznemiravanja na Arhitektonskom fakultetu, na šta je skrenuta pažnja javnosti nakon objava na društvenim mrežama i anonimnim iskustvima studenata ovog fakulteta.

„Svako bi trebalo da pošalje mejl o neprijatnoj situaciji, bez obzira da li su prethodno na to reagovali, dekant je onda u obavezi da traži dokaze – rekla je profesorka Biljana Srbljanović. O ovim dešavanjima su me obavestile studentkinje sa FDU-a i pitale da ih povežem sa studentima Arhitektonskog fakulteta da bi pružile pomoć svojim iskustvom sa FDU-a. Oni su se nakon toga povezali, to su naši studenti koji su u radim grupama radile na novom FDU pravilniku, koji govori o seksualnom nasilju i uznemiravanju.

(Tanjug)

