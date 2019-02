Bivši odbornici PSG formirali novu odborničku grupu

BEOGRAD – Pokret slobodnih građana (PSG) više nema odborničku grupu u Skupštini grada Beograda, jer je petoro, od ukupno osam odbornika koji su je činili, formiralo novu odborničku grupu.

To je za Tanjug danas potvrdio predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, navodeći da ga je o tome obavestio Rade Veljanovski, koji je bio šef odborničke grupe „PSG Građanski blok 381“.

„Meni je to Rade Veljanovski najavio na konsultacijama šefova odborničkih grupa, s ozbirom da je on bio šef odborničke grupe Pokret slobodnih građana. Obavestio me je da pet odbornika, on i još četvoro, formiraju svoju zasebnu odborničku grupu“, rekao je Nikodijević.

Osim Veljanovskog, naveo je, u novoj odborničkoj grupi su Zoran Vuletić, Miloš Marković, Svetlana Cicmil i Nataša Medojević.

Nikodijević je pojasnio da ostala tri odbornika koji su bili u odborničkoj grupi Pokret slobodnih građana mogu da nastupaju kao samostalni odbornici, pošto ih nema dovoljno za odborničku grupu.

(Tanjug)