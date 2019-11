Bjelogrlić: Napali su mog sina ali je jasno da sam prava meta bio ja

Glumac i producent Dragan Bjelogrlić rekao je danas na konferenciji za novinare da je njegov sin Aleksej pre 14 meseci izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je povredjen motocilista kome je slomljena noga, ali da nije tačno da je on nakon toga pobegao sa lica mesta, već je pozvao i sačekao hitnu pomoć koja je povredjenog odvezla u Urgentni centar, dovezao se kući, a zatim je i prijavio nezgodu u Policijskoj stanici Vračar.

Bjelogrlić je na konferenciji za novinare u Medija centru rekao da su mediji do sada o njemu objavili 1.000 tekstova, ali da je ovo prvi put da javno reaguje zato što je napadnuta porodica odnosno njegov sin, koji ima 19 godina.

„Moj sin jeste izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je povredjen jedan čovek, ali niti ga je zgazio, niti je pobegao sa lica mesta. Kasnije je pokrenut regularni sudski postupak. Nakon 14 meseci od tog dogadjaja, a jedan dan od gostovanja kod Ivana Ivanovića, u noći premijere moje serije ‘Senke nad Balkanom’ pojavljuju se dva teksta koja stavljaju mog sina na stub srama, ali je svima jasno da sam ja meta“, kazao je Bjelogrić i dodao da je Aleksej bio uzeo njegov automobil bez njegovog znanja.

Bjelogrlić je rekao da je u medjuvremenu dobio informacije i da se „spremaju tekstovi o njegovoj ćerki i o njemu i da će to tako ići u nedogled“.

„To su ustanovljene metode ućutkivanja i zastrašivanja slobodnomislećih ljudi. Ko god da to radi i stoji iza ovoga, nisam se uplašio. Ali ne dirajte decu i porodicu, ne samo meni već nikome, nijednoj javnoj ličnosti, to je gnusno i to se ne radi. Ja sam uvek bio slobodan čovek, uvek sam govorio šta mislim i to ću da radim i dalje, nećete me ućutkati ko god da ste“, rekao je Bjelogrlić.

Bjelogrlić je naveo da je „atmosfera hajke stvarnost u kojoj živimo i koja je grozna“.

„Glumci su specifična profesija, stalno su u žiži javnosti i ne sme zbog toga da im bude uskraćeno pravo na mišljenje ili političko opredeljenje“, rekao je Bjelogrlić i dodao da su Nenad Jezdić, Branislav Trifunović i Nikola Kojo glumci koji su zbog sličnih dogadjaja odlučili da napuste Srbiju.

Pravni zastupnik porodice Bjelogrlić Goran Draganić je odgovarajući na pitanje da li će biti pokrenuta tužba protiv dva medija koji su objavili poluistinite informcije o saobraćajnoj nezgodi koju je izazvao Aleksej Bjelogrlić rekao da je „u ovom trenutku najvažnije da cela Srbija sazna istinu, a da će odluku o tome da li će biti pokrenut sudski postupak porodica doneti kasnije“.

Advokat je rekao i da je protiv Alekseja Bjelogrlića tada odbačena krivična prijava, ali da je ceo postupak vodjen isto kao prema bilo kom drugom tinejdžeru i gradjaninu Srbije i u skladu sa Krivičnim zakonom, kao i da je postupak okončan tako što je po nalogu javnog tužioca oštećenom isplaćeno 1.200 evra.

Podršku Draganu Bjelogrliću su svojim prisustvom na konferenciji za novinare dali i glumci Vesna Trivalić, Gordan Kičić i Viktor Savić.

