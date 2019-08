Blagojević: Milijarda evra za obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova u naredne četiri godine

Direktor vladine Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević najavio je da će u obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova u Srbiji, što bi trebalo da bude završeno u naredne četiri godine, biti uloženo milijardu evra.

On je za današnje „Večernje novosti“ naveo da je tim projektom obuhvaćeno oko 100 ustanova, do domova zdravlja do kliničkih centara u svim delovima Srbije.

„U svim ustanovama koje su u ovom projektu ‘idemo’ na potpunu rekonstrukciju. Nećemo da ‘krpimo rupe’ pa da se za nekoliko meseci suočimo sa istim problemom. Ako prokišnjava krov, uradićemo novi. Posla ima da nismo ni bili svesni koliko. U mnogim ustanovama lično sam se uverio da su toliko stare i oronule da se samo zahvaljujući trudu zaposlenih održavaju u prihvatljivom stanju“, naveo je Blagojević.

On je najavio da će krajem godine ili početkom 2020. početi rekonstrukcija Infektivne klinike KCS a u prvim mesecima naredne godine i Instituta za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.

„Nabavljena je oprema za Dečju kliniku u Tiršovoj, gde će na jesen biti otvoreno jedno krilo, zatim deo opreme za KBC ‘Dr Dragiša Mišović’. I za Institut za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, Urgentni centar i neurohirurgiju KCS nabavljeni su novi aparati“, dodao je direktor Kancelarije za javna ulaganja.

(Beta)