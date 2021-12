„Blam natpis“ na renoviranom platou u Novom Sadu (foto)

Na renoviranom platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu osvanuo je zbunjujući prizor – uklesan je natpis koji deluje kao da ima grešku u prevodu. U pitanju je zapravo nespretna igra reči, a fotografije se brzo proširila društvenim mrežama.

Kad gradonačelnik ima jedva završenu Osnovnu školu i s teškom mukom Srednju, onda je sasvim ok da se ime grada pReVedE na engleski.

Dame i gospodo, New Now. 🙈 pic.twitter.com/QeTYfzjeP5 — Ksenija (@XeniaKsenija) December 21, 2021

„Novi Sad je evropska prestonica kulture sa krilaticom ‘Za nove mostove’ i vizijom ‘Početak Novog. Sada’“, uklesano je na platou.

U prevodu na engleski, naizgled se čini da je došlo do greške.

„Novi Sad becomes the europian capital of culture with ‘For new bridges’ slogan and ‘The Beginning of New. Now’“, prevedeno je.

U pitanju je igra reči, zbog koje su mnogi pomislili da je došlo da greške u prevodu – da je Novi Sad pogrešno preveden bukvalno kao „New Now“.

Međutim, s obzirom na to da iza reči „New“ stoji tačka, očigledno je da se ne odnosi na ime grada, već na frazu „Novo. sada“.

Ipak, ljudi su mahom bili zbunjeni, pa se o natpisu povela rasprava na Tviteru.

Novi Sad je među prvim gradovima van Evropske unije koji je proglašen za Evropsku prestonicu kulture i tako je postao jedan od 60 gradova koji su poneli ovu titulu, piše Nova.rs.

