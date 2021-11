Blokirana Gazela i autoput na Novom Beogradu: Demonstranti se okupili na nekoliko lokacija u gradu (video)

Građani i aktivisti blokirali su autoput na Novom Beogradu, a saobraćaj je zaustavljen i u nekoliko glavnih ulica u gradu, od Kneza Miloša, preko Savske, do pojedinih ulica oko njih, prenosi Blic.rs.

Primetne su velike policijske snage u svim delovima grada, a kako javlja reporter „Blica“, u Savskoj ulici došlo je do guranja između policije i prisutnih građana i aktivista.

Današnji sukob građana koji protestuju zbog Zakona o referendumu i policije u Savskoj ulici. Posted by Danas on Saturday, November 27, 2021

Takođe, došlo je do manjih incidenata između demonstranata i policije na još nekoliko mesta a, kako saznajemo, demonstranti traže način kako da stignu do mosta Gazela.

Građani javljaju da grad nadleću helikopteri.

Organizatori današnjeg protesta na licu mesta govore da se neće razići, i da „neće da odstupe“.

Blokade i u Novom Sadu i Kraljevu

Osim u glavnom gradu, do blokade mosta došlo je i u Novom Sadu. I tu su se građani okupili i blokirali most „Duga“, a došlo je i do koškanja policije i demonstranata.

Reporter „Blica“ javlja da je blokirana i Ibarska magistrala u Kraljevu, na Preljini. Navodi da su se zbog toga napravile i saobraćajne gužve, i da su kolone vozila u oba pravca.

Plan organizatora

Kako su najavili organizatori blokade, na sat vremena biće blokirani most Gazela i Mostarska petlja, Pančevački i Pupinov most, Ibarska magistrala i druge lokacije.

Danas u 14h idemo na Gazelu. Razbijeni u male grupice od ne više od desetak ljudi. Blokada će trajati do 15h. Do pobede ✊🇷🇸✊

Živela Srbija! Molimo RT pic.twitter.com/wPo70eORbD — Kreni-Promeni (@KPromeni) November 27, 2021

Organizatori su ostavili mogućnost da određene lokacije budu iznenada blokirane, pa se pretpostavlja da navedene lokacije neće biti jedine koje će biti ispunjene građanima.

Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama blokade će biti i u drugim većim gradovima u Srbiji.

Kako prenose mediji, organizatori kažu da su se na blokadu odlučili kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog donošenja Zakona o eksproprijaciji.

MUP: Svaka blokada saobraćaja je kršenje zakona

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je svaka blokada saobraćaja kršenje zakona, kao i održavanje neprijavljenih skupova, nakon što je više organizacija najavilo blokadu saobraćajnica zbog donošenja Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i Zakona o eksproprijaciji.

„Članom 6. Zakona o javnom okupljanju, propisano je da okupljanje nije dozvoljeno na mestu na kojem, zbog karakteristika samog mesta ili njegove posebne namene, preti opasnost od nastupanja ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije“, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su istakli da svaki neprijavljeni skup, a „posebno onaj koji se odvija na putevima i mostovima“ predstavlja veliki rizik i izazivanje opasnosti po učesnike u saobraćaju, kao i učesnike skupa.

„Pošto skupovi nisu prijavljeni policija ne može da vrši njihovo obezbeđenje i da garantuje bezbednost. Svu odgovornost za sve što može da se desi snose organizatori neprijavljenih skupova“, piše u saopštenju.

Pokret Ekološki ustanak pozvao je pripadnike policije da na današnjem protestu, kada će biti blokirano više saobraćajnica širom Srbije, stanu uz građane i da „ustanu u odbranu zakona i institucija svoje zemlje“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.