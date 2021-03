Bodrožić: Medijska koalicija izlazi iz Radne grupe za bezbednost novinara, zbog napada na KRIK

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić izjavio je danas da će medijska koalicija, u kojoj je šest medijskih udruženja, izaći iz Vladine Radne grupe za bezbednost novinara.

Razlog je to što niko iz vlasti nije reagovao na pretnje novinarima KRIK-a kojima provladini tabloidi „crtaju metu na čelu“ optužujući ih da su saradnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Medijsku koaliciju koja je danas najavila izlazak iz Vladine Radne grupe za bezbednost novinara, čine Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija i Asocijacija nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“.

Bodrožić je novinarima ispred Skupštine Srbije rekao da je „stanje medijskih sloboda u Srbiji najniže u protekle dve decenije“.

On je rekao da su napadi državnih medija na KRIK „sinhronizovani“ i da dolaze i sa govornice Narodne skupštine, da je stvoren nebezbedan ambijent, a da je umesto odlučne osude iz nezavisnih institucija usledila samo „zvanična mlaka reakcija“.

„Posle klevetničke kampanje protiv novinara KRIK-a i izostanka reakcije institucija, novinarska i medijska udruženja odlučila su da napuste Radnu grupu za bezbednost novinara“, rekao je Bodrožić i dodao da je država „zloupotrebila nameru“ novinskih udruženja da učestvuju u dijalogu sa vlasti.

Bodrožić je rekao da se za sada zbog epidemioloških mera odustalo od organizovanja protesta povodom drastičnog ugrožavanja medijskih sloboda, ali da će protesta biti.

Rekao je i da je od javnih servisa RTS i RTV traženo da o ugroženom radu novinara izveštavaju u skladu s medijskim zakonima.

On je rekao da će NUNS „za sada ostati“ u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, formiranoj Sporazumom o saradnji i merama za podizanje bezbednosti novinara.

Taj sporazum su potpisali predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a i novinarskih i medijskih udruženja, gde je, kako je rekao, „bilo nekih pomaka, ali nedovoljno“.

Potvrdio je da se NUNS neće vratiti u Radnu grupu za bezbednost novinara, koja je krajem prošle godine formirana „po želji predsednice Vlade“.

„Mi se ne osećamo bezbedno“, rekao je Bodrožić i dodao da će o ugrožavanju medijskih sloboda u Srbiji obavestiti medjunarodne institucije koje imaju svoje predstavnike u Srbiji.

Osnivač Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK), Stevan Dojčinović, rekao je da je KRIK od osnivanja 2015. godine pod stalnim napadima medija i televizija s nacionalnom frekvencijom „za koje se znalo da su glasnogovornici vlasti“, i ocenio da su do sada „najbizarnije“ optužbe da je KRIK povezan s bandom uhapšenog Veljka Belivuka o kojoj su pisali.

Dojčinović je ocenio da vlast time pokušava da „briše prošlost“, jer je KRIK pisao upravo o vezama Belivukovog klana s osobama u vlasti.

„Ovo su do sada najopasniji napadi do sada, direktno nas svrtavaju u klan koji se nalazi u mafijaškom ratu. To je ‘crtanje mete na čelu’, a mi nemamo mehanizam da se odbranimo“, rekao je Dojčinović.

On je rekao da su obijeni stanovi tri novinara KRIK-a i da se KRIK žalio da je njegove novinare pratila BIA, ali tužilaštvo i zaštitnik gradjana kome su se obraćali nisu ništa uradili i da KRIK nema načina kako da se odbrani od tih napada.

(Beta)

