Bodrožić (NUNS): Kladio bih se da Nova S neće dobiti nacionalnu frekvenciju

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić izjavio je večeras da je spreman da se „kladi“ da televizija Nova S neće dobiti petu nacionalnu frekvenciju na konkursu Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Bodrožić je za televiziju N1 rekao da REM vidi kao „polugu vlasti za zamlaćivanje“.

„Iskorak je mogao da bude napravljen ranije kada su se delile četiri frekvencije. Da se zadovolje verni mediji a bilo je mesta da se postupa po zakonu i pravdi i moglo je tada da se uradi da se htelo“, kazao je predsednik NUNS povodom odluke televizija N1 i Nova S da privremeno obustave program u znak protesta zbog odugovlačenja Saveta REM da dodeli petu nacionalnu frekvenciju.

Ocenio je da je situacija u medijima „mnogo gora“ od 2019. godine na šta su po njegovim rečima, uticali pandemija korona virusa i rat u Ukrajini.

„Mi beležimo sve veći broj pritisaka i napada koji mogu da budu motivisani time što gradjani čuju od visokih državnih funkcionera. Vidimo da i u modernim društvima ima onih koji prete novinarima ali ovde kod nas to potiče odande odakle ne bi smelo, da državni vrh napada medije i novinare koji se kritički odnose. Plus što imamo slučajeve da institucije koje se staraju o bezbednosti ne izlaze u susret novinarima kada su ugroženi nego od slučaja do slučaja“, naveo je predsednik NUNS.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.