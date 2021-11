Bodrožić (NUNS): Novinar Tanjuga se osramotio, ne verujem da će tužba imati pravno dejstvo

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić izjavio je danas ne veruje da će krivična prijava protiv novinara agencije Tanjug Marka Ivasa zbog negiranja genocida u Srebrenici imati pravno dejstvo ako je on državljanin Srbije, ali je ocenio da je novinar svojim stavom o Srebrenici načinio gaf.

Ivas je u kabinetu predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u Sarajevu tokom intervjua rekao da se ne slaže sa odlukom Medjunarodnog suda pravde da je u Srebrenici bio genocid, nakon čega je Komšić prekinuo razgovor.

Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) podneo je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Ivasa zbog negiranja genocida u Srebrenici, preneo je N1.

„Smatram da novinar Tanjuga greši sa tim stavom, to mislim kao gradjanin. Možda onda nije ni trebalo da ide da intervjuiše nekoga ko je preživeo rat i zna šta se dešavalo na tom području“, istakao je Bodrožić.

Bodrožić je ocenio da krivična prijava IGK protiv Ivasa ulazi u polje verbalnog delikta i dodao da u BiH postoji „nadmetanje ko će biti veći patriota“ kada je reč o pitanju genocida u Srebrenici.

Dodao je da je možda bila dovoljna osuda stava novinara Tanjuga i „sramota koju je on sebi napravio“.

„To ne priliči savremenom čoveku koji je svestan svoje okoline i razložno gleda na svoju blisku istoriju“, naglasio je on.

Bodrožić je kazao da je potrebno shvatiti traume koje su još uvek velike u Bosni i Hercegovini, kao i da postoji otvoreno negiranje mnogih zločina sa svih strana, a ponajviše sa srpske i hrvatske.

On je naglasio da su vremenom negatori genocida u Srebencici od potpunog negiranja došli do formulacije da je to „samo zločin“.

„Oni korak po korak priznaju fakte, ali i dalje mnogo ljudi veruje u tu propagandu koja je dominantna u našoj zemlji. Jedan od kreatora te propagande je taj nepostojeći Tanjug“, ocenio je on.

(Beta)

