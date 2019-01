Bodrožić (NUNS): Vučić pokazao da ima više razumevanja za kriminalce nego za druge gradjane

Zamenik predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić ocenio je danas da su izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o novom napadu na novinara portala Žig info Milana Jovanovića neodgovorne, te da je pokazao da ima više razumevanja za kriminalce nego za druge gradjane.

Bodrožić je za agenciju Beta kazao da je neodgovorno što se Vučić umešao u istragu bilo kog slučaja i dodao da je to „manir takozvanog predsednika da komentariše istrage i sudske slučajeve i donosi presude pre suda i pre nalaza istrage“.

„Posebno je problematično što je istraga i njihova policiija dokazala da je izvršen napad na Jovanovića, da mu je ugrožen život. Baš u takvim slučajevima treba da se bude pažljiv i da se biraju reči. Taj čovek je žrtva, a prema žrtvama se treba odnositi sa pažnjom i birati reči, a naročito to treba da rade ljudi koji su plaćeni našim parama da obavljaju javne dužnosti“, rekao je Bodrožić.

On je ukazao na to da vlast od napada na novinare Pinka pravi pokušaj ubistva, dok u slučaju novinara kome je izgorela kuća, a „pola počinilaca priznalo da je to bio organizovani kriminalni poduhvat i pokušaj ubistva, pokušavaju da to predstave kao ugrožavanje bezbednosti“.

„Nadam se da će se sve ovo brzo završiti, da će država morati da mu isplati debelu odštetu za sve ovo što je doživeo i što proživljava, naročito što to doživljava od najodgovornijih ljudi u državi koji bi trebalo da drže do toga da zastupaju državu i moraju da budu isti prema svim gradjanima ove zemlje i da ne donose presude pre nego što to bude istraženo i presudjeno“, kazao je Bodrožić.

Bodrožić je ocenio da se nijedan napad na novinare neće do kraja rešiti dok se vlast ne promeni ili uvidi da mora da promeni odnos prema gradjanima i atmosferu u društvu.

„Ako neko ne glasa za vas on nije zločinac, to je demokratsko pravo. A ovde kod nas u glavi predsednika države se svodi kao da je zločin ako neko drugačije razmišlja od vas i onda istovremeno ako vas neko napadne, onda je taj napad drugačiji od nekog drugog“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, kazne za napadače na Jovanovića dale su „zeleno svetlo svima da mogu za 50.000 dinara da zapale kuću onome koga mrze i još da to priznaju“.

Vučić je u sredu izjavio da prvi rezultati istrage pokazuju da je pokušaj upada u stan na Banovom brdu 30. decembra u kome je bio novinar Milan Jovanović verovatno bio „pokušaj pljačke stana u kom pre Jovanovića dugo niko nije živeo“.

Jovanoviću je zapaljena kuća u Vrčinu u noći izmedju 11. i 12. decembra prošle godine, a zbog toga su uhapšene tri osobe.

