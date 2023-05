Bor jedini grad na istoku Srbije sa organizovanim obeležavanjem 1. maja

Obeležavanje 1. maja, Međunarodnog praznika rada u Boru počelo je jutros u šest časova na obližnjem jezeru, a nastavljeno je umetničkim programom u organizaciji gradskog Centra za kulturu.

Za građane je organizovan besplatan autobuski prevoz od Bora do jezera i nazad, na svakih pola sata a po potrebi i češće, i to do 20 časova.

U 21.30 na platou borskog Sportskog centra biće održan koncert u organizaciji Grada i Rudarskog sindikata RTB Bor.

Građani Bora moći će u utorak, 2. maja besplatno da koriste autobuski prevoz do Zlotske pećine gde će u grupama od 40 osoba, moći da obiđu pećine u pratnji vodiča.

Polasci iz Bora najavljeni su za 9 i 11 časova a povratne vožnje za 17 i 19 časova.

U drugim gradovima Zaječarskog i Borskog okruga nema organizovane proslave Međunarodnog praznika rada.

(Beta)

