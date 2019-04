Božo Prelević: Oslobadjanje Davidovića procesna odluka, ne znači da nije počinio to delo

Advokat Božo Prelević ocenio je danas da odluka Apelacionog suda da vodja zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović nije kriv za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog napada na učesnike Antifašističke šetnje „Stop fašizmu“ 7. oktobra 2007. godine u tom gradu procesna, kao i da to ne znači da sud u krivičnom postupku ne bi utvrdio da je on počinio to delo.

Davidović je 30. oktobra prošle godine osudjen u Višem sudu u Novom Sadu na godinu dana zatvora zbog tog dela.

Sud je oslobodio krivice i Nedeljka Pešića koji je bio osudjen na zatvorsku kaznu u trajanju od 14 meseci.

Kako je za VOICE potvrdjeno u Višem sudu, Apelacioni sud je doneo ovakvu odluku 6. marta, a kako se navodi u presudi Davidović i Pešić su oslobodjeni zbog poštovanja načela „Ne bis in idem“, pošto je protiv njih dvojice već vodjen prekršajni postupak 2007. godine.

Prelević, koji je bio i bivši koministar policije, za agenciju Beta objašnjava da Apelacioni sud u tom slučaju nije sudio da li je Davidović to delo počinio, već je konstatovao da se njima ne može suditi jer je vodjen prekršajni postupak.

„Reč je o preporuci Saveta Evrope od pre nekoliko godina o ‘ne bis in idem’ institutu koji se sada tretira drugačije u odnosu na raniji period. Ta preporuka je i da u sličnim slučajevima tužioci odustaju od gonjenja po drugom osnovu. Može se postaviti pitanje zašto je tužilac ranije išao na prekršajni postupak umesto na krivični postupak, ali to je sasvim druga tema“ ocenio je Prelević.

(Beta)