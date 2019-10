Božović: Građani plaćaju cenu propusta u zakonu

BEOGRAD – Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobračaja ocenio je da građani Beograda danima plaćaju cenu blokade grada od strane taksista, jer Ministarstvo saobraćaja nije posmatralo pravo stanje na tržištu i šta građani žele prilikom pisanja izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

“Nejasno mi je zašto Ministarstvo saobraćaja nije preveniralo ovakvu situaciju. Onog momenta kada su napravili radnu grupu i ona je počela sa izradom određenih članova Zakona o prevozu putnika u drumskom transport i kada nisu imali dovoljno podataka o stvarnom stanju na tržištu, zašto to nekako nisu drugačije uradili. Za pisanje bilo kod člana zakona ili uređenje bilo koje oblasti, vi morate znati šta se dešava na tržištu”, rekao je Božović u jutarnjem program Radio-televizije Srbije.

On je istakao da danima građani plaćaju cenu tih propusta koji su počeli na početku, saopštio je Cargo.

“Suština saobraćaja i transporta jeste zadovoljenje potreba korisnika. Da li je moguće da ministarstvo nije videlo da 650.000 građana Beograda koristi CarGo? Ako ste videli pred tim ne možete i ne smete da žmurite”, istakao je Božović, koji je i bivši direktor Agencije za beozbednost saobraćaja.

Božović je istakao da se na CarGo ne može pripisati da krše zakon I da se na njima ne mogu primeniti odredbe koje se odnose na taksi, jer CarGo nije taksi.

“Zakon propisuje pravila koja svi moraju poštovati, ali da bismo mogli da poštujemo ta pravila moramo da možemo da ih poštujemo. Da bismo mogli da ih poštujemo, onaj ko piše taj zakon mora da shvati pravo stanje na terenu i prevede ih u neku zakonsku odredbu”, kazao je on i dodao da ni Ministarstvo saobraćaja nije ispoštovalo niz odredbi koje postoje u tom zakonu.

On je dodao da taksisti neće biti zadovoljni ako se zakon vrati na početak, ali da moraju prestati sa štrajkom, dok CarGo mora da bude alternativa za građane jer alternativa za građane mora da postoji.

Komentarišući najavu taksista da će radikalizovati proteste, Božović je ocenio da bi to bilo previše i da to što taksisti rade nije štrajk, već to vodi ka blokadi grada.

“Štrajk u drumskom i gradskom transportu ima neke principe po kojima se vodi, mora da se obezbedi minimum prevoza za neke ulice, ne sme da se blokiraju građani, ako želite da štrajkujete parkirajte automobile na nekom parkingu pa tako štrajkujete”, rekao je on.

(Tanjug)