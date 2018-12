Božović: Na prelazu u Donjem Međurovu treba da stoji semafor

BEOGRAD – Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa da na pružnom prelazu u Donjem Međurovu, gde je u sudaru voza i autobusa poginulo pet osoba, postoji semafor, izjavio je danas Milan Božović iz nevladine organizacije Komitet za bezbednost saobraćaja.

Božović je za RTS ocenio da je sporno što na tom pružnom prelazu stoji znak „stop“ i Andrejin krst.

„U pravilniku stoji da je znak ‘stop’ označava naredbu vozaču da mora da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi. Pruga nije put. Ili da predefinišemo znak ‘stop’ ili da prestanemo da ga stavljamo na prelaze“, rekao je Božović.

On je naglasio da član 153 Zakona o bezbednosti saobraćaja propisuje da na takvom prelazu, kakav je na mestu tragične nesreće, mora da se nalazi semafor i podseća da su Železnice saopštile da semafora nema na tom mestu.

Božović smatra i da nije neophodno da se na svakom pružnom prelazu postavi rampa, već samo tamo gde je, kako je rekao, važno da se učesnici u saobraćaju zaustave da fizički dođu na prelaz.

On je ocenio da se odgovornost za nesreću ne može preneti samo na lokalnu samoupravu ili samo na Železnice jer, kako je rekao, ta dva sistema treba zajedničkim snagama da obezbeđuju prelaze.

„Lokalna samouprava ne može sama da postavi semafor, jer to zahteva intervenciju na šinama, to ne može da uradi bez Železnica, ali samouprava to plaća“, objasnio je Božović.

On je napomenuo da ne treba brzo donositi zaključke o nesreći u Donjem Medurovu, već sačekati istragu.

„Videćemo kako će ići istraga, ima dosta svedoka, tužilaštvo i policija treba da obezbede dokaze. Ne treba juriti, niti pritiskati bilo koga, oni treba da urade posao što kvalitetnije. Nekada se pod pritiskom vremena i sa ‘požurite, požurite’ naprave propusti“, poručio je Božović.

(Tanjug)