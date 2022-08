Brucoši mogu da konkurišu za smeštaj u studentskim domovima od 1. do 15. septembra

Zamenik direktora Studentskih centara Beograd Vladimir Cvijović, rekao je danas Tanjugu da svi brucoši mogu da konkurišu za smeštaj u studentskim domovima u Beogradu od 1. do 15. septembra, a da studenti starijih godina to mogu da učine od 16. septembra do 1. novembra.

Cvijović je istakao da je konkurs za studente starijih godina organizovan u skladu sa ispitnim rokovima, upisima na određenu godinu studija i ostalim studentskim obavezama i podsetio koja je dokumentacija neophodna za prijavu brucoša.

(Tanjug)

