Bugarska kupuje 150 borbenih vozila pešadije za svoju vojsku

Bugarska armija izdvojila je 746 miliona evra za nabavku 150 borbenih vozila pešadije točkaša kojima će zameniti zastarele oklopne guseničare sovjetskog porekla.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža (www.balkansec.net), Sofija se tako priključila sve dužoj listi zemalja koje mehanizovane jedinice prebacuju sa gusenica na točkove, ali i državama regiona koje u kratkom roku žele da zamene naoružanje iz vremena hladnog rata.

Portal navodi da je projekat više puta odlagan zbog nedostatka novca, ali sada se čeka na konačani izbor ponudjača.

Posle višegodišnjeg preispitivanja potreba i prikupljanja podataka od raznih proizvodjača Bugari su definisala šta žele – 90 vozila u verziji borbenih vozila pešadije i 60 vozila za vatrenu, borbenu, logističku i inženjerijsku podršku, a sada ostaje da se izabere proizvodjač u poslu vrednom 746 miliona evra.

Za posao se trenutno bore švajcarski MOVAG, koji nude vozilo Pirana 5 koje je već kupila Rumunija, kao i finska Patrija, koja na tenderu učestvuju sa čuvenom Patrijom AMV koju koristi Hrvatska.

Iz trke su ispali Nemci zbog ponude koja je bila veća od limita od 746 miliona evra, dok su se Francuzi povukli jer nisu dobili očekivane direktne pregovore na državnom nivou.

U planu koji je usvojio bugarski parlament navodi se da je potrebno osposobiti tri borbene grupe nivoa bataljona (sa po 30 borbenih vozila pešadije, plus vozila za podršku) za operacije odbrane zemlje i odbrane saveznika iz NATO-a na osnovu člana 5. Vašingtonskog ugovora koji definiše kolektivnu odbranu Severnoatlantske alijanse.

„Iako su u ‘finale’ ušli Movag i Patrija, iskustva nabavke naoružanja u Bugarskoj govore da utakmica za vredan posao još nije gotova. Prvobitni plan bio je da već u toku 2018. godine počne isplata avansa potencijalnom dobavljaču i da se cela nabavka isplati u ratama do 2029. Do kraja 2019. godine trebalo je da bude isporučeno 12 vozila, sva borbena vozila do kraja 2023, a oklopnjaci za podršku do 2029. godine. Ništa od toga se još nije dogodilo i sve oči ponudjača usmerene su ga državnom vrhu Bugarske“, navodi se.

Svi ponudjači su uspešne kompanije koje su poslednjih godina u dobroj finansijskoj situaciji i imaju stabilno poslovanje.

Bugarska, sa druge strane, planira velika ulaganja u vojsku, ali su sve nabavke opterećene politikom i do poslednjeg trenutka se ne zna šta će se i od koga kupiti, dodaje portal Balkanska bezbednosna mreža.

