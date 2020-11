CarGo i Beogradska filharmonija nastavljaju akciju širenja klasične muzike van koncertnih dvorana

Od početka kampanje Beogradske filharmonije „Muzika svuda“, najbolja dela klasične muzike u CarGo automobilima čulo je više od 250.000 ljudi, saopštio je CarGo.



Za prethodnih mesec i po u snimcima Beogradske filharmonije moglo je da uživa više od 5.000 članova CarGo udruženja dnevno, navedeno je u današnjem saopštenju.

Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa Beogradskom filharmonijom predsednik Udruženja gradjana CarGo Aleksandar Vučič, istakao je da je srećan što CarGo može da omogući da klasična muzika dodje do što većeg broja ljudi, ulepša im dan i odlazak do posla i sa posla.

„Pandemija je ugrozila jednu od osnovnih vrednosti društva – umetnost. Naši članovi koji pružaju uslugu su ponosni što smo deo ovog prelepog projekta i što ćemo zajedno sa talentovanim muzičarima Beogradske filharmonije uspeti da bar malo prenesemo duh klasike, a sve sa ciljem da bar na kratko prekinemo brige koje nosimo u ovoj haotičnoj godini“, istakao je Vučić.

On je dodao da će na ovaj način CarGo članovi u toku trajanja CarGo usluge moći da se povežu sa brojnim kompozitorima i uživaju u snimljenom repertoaru koji orkestar prethodno izvodi u svojoj sali sve do Nove godine, do kada traje ova kampanja.



Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac zahvalio je CarGou na saradnji i rekao je da je cilj tekuće sezone da se klasična muzika dovede ne samo do vernih slušalaca Filharmonije, već do najšire moguće javnosti, praktično da muzika bude svuda.

„Beogradska filharmonija razbija sve konvencije uvodjenjem alternativnih lokacija slušanja klasične muzike i to ne samo u Beogradu već celoj Srbiji. Tokom narednog perioda, Filharmonija može da obeća da će biti stroga, ali neposlušna. Prvo se odnosi na poštovanje propisanih mera, a drugo na probijanje svih dosadašnjih navika kada je slušanje klasične muzike u pitanju“, kazao je Tasovac.

